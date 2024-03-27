İşkur 8 bin işçi alımı için tarih verdi! Sağlık Bakanlığı kura çekilişi başlıyor

27 Mart 2024 17:29 - Güncelleme : 27 Mart 2024 17:30

Kamuya dev personel alımı! Resmen düğmeye basıldı, 18 bin memur, sözleşmeli personel ve işçi alınacak

Kamuya dev personel alımı! Resmen düğmeye basıldı, 18 bin memur, sözleşmeli personel ve işçi alınacak

Sağlık Bakanlığı işçi alımı için süreç devam ediyor. İŞKUR aracılığıyla alınacak 8 bin işçi için kura çekilişi yapılacak. Bakanlık kura çekilişi tarihini duyurdu.

İŞKUR üzerinden alınacak 8 bin işçi için Sağlık Bakanlığı’nda kura çekilişi yapılacak.

İŞKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NOTER HUZURUNDA YAPILACAK

Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kura çekimi Ankara'da noter huzurunda sabah 09:00’da başlayacak ve saat 18:00’de sona erecek.

MÜLAKAT OLMAYACAK

Sağlık Bakanlığı’na alınacak 8 bin işçi ilanı ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Koca, alımların İŞKUR üzerinden mülakatsız yapılacağını ifade etti.

KURA SONUÇLARI İNTERNETTEN AÇIKLANACAK

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları, asil ve yedek aday listesi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

İŞTE SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı 84, biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı 127, elektrikçi Genel 144, ısıtma ve sıhhi tesisatçı 143, inşaat boyacısı 64, klinik destek elemanı 600, güvenlik görevlisi 3 bin 250, marangoz 32, oto bakım onarımcısı-otomotiv mekanikçisi 2, oto elektrikçisi 2, otomotiv kaportacısı 2, temizlik görevlisi 3 bin 550.