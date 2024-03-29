Özel okullar servete mal oluyor! Eğitim ücreti 1 milyon TL’ye dayandı

29 Mart 2024 11:45 - Güncelleme : 29 Mart 2024 11:45

Özel okul ücretlerinde artık 100 binler değil milyonlar konuşuluyor. Özel okul ücretleri katlandıkça katlanıyor.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı için özel okul ücretleri açıklanmaya başlandı. Bazı okulların istediği fiyatlar şaşkınlık oluşturdu.

"YABANCI ÖĞRETMENLER ÇALIŞIYOR"

Eğitim ve Kariyer Danışmanı Nur Erdem Özeren, “Bu sene yüzde 57 oranında ara sınıf için zam kısıtlaması yapıldı. 1,5 milyonluk okul tüm Türkiye’de toplam 10-15 okulda var. Dolayısıyla bunu gösterip tüm özel okulların bu ücretlerde olduğunu söylemek yanlış olur.” dedi. Özeren, “Bizim ücretlerini konuştuğumuz özel okullarda yabancı öğretmenler çalışıyor. 200 bin 300 bin maliyetler İstanbul gibi bir yerde okulu döndürmesi zor olur” dedi.

BAZI OKULLARIN İSTEDİĞİ AYLIK TAKSİTLER 140 BİN LİRAYI BULUYOR

Fiyatı açıklanan bir özel okulda 1. sınıf için 2024-2025 eğitim öğretim ücretini yemek dahil, 967 bin 700 TL olarak açıkladı. Bu peşin ödeme fiyatı, taksitli olursa rakam da değişiklik gösteriyor. Örneğin 11 taksit yapıldığında aylık ödeme yaklaşık 140 bini bulurken, toplam maliyet 1,5 milyon lirayı aşıyor.

Uzmanlar yakın zamanda açıklanacak üniversite ücretleri için de ‘hazırlıklı olun’ uyarısı yaptı. Eğitim ve Kariyer Danışmanı Nur Erdem Özeren, “1 milyona dayanan özel üniversitelerimiz olacaktır. En iyi özel üniversitelerde rakamlar 900 bin ile 1 milyon arasında olacak. Geçen sene 500 bin liraydı." diye konuştu.