Yeni yatırım aracı artık popüler şarkılar!

28 Mart 2024 11:27 - Güncelleme : 28 Mart 2024 11:28

Son zamanlarda Borsa İstanbul’da yaşanan yukarı yönlü seyir, birçok şirketin halka arz sürecine girmesine neden oldu.

Müzik sektörü, son 3 yılda %15’in üzerinde bir büyüme oranı yakalayarak dikkatleri üzerine çekti. Dijital dinlenme gelirlerinin sektörün en büyük gelir kalemlerinden biri olması ve finansal göstergelerden minimum seviyede etkilenmesi, müziği cazip bir yatırım aracı haline getiriyor.

POPÜLER ŞARKILAR YATIRIM ARACI OLUYOR

Bazı şirketler kullanıcıların yatırım yaparak favori şarkı ve müzisyenlerine ortak olmasına imkan sağlıyor. Popüler şarkılar, artık bir yatırım aracına dönüşüyor.⁠

JKBX (Jukebox) adlı girişim, müzik yatırımını kitlelere ulaştırmak amacıyla popüler şarkılardan elde edilen telif hakkı akışlarıyla desteklenen menkul kıymetler sunduğunu duyurdu.⁠

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Şirketin CEO'su Scott Cohen bu fikirle ilgili "Bir şarkı her çalındığında birileri para kazanıyor. Bizim düşüncemiz de şuydu: Neden bu kişi siz olmayasınız?" açıklamasını yaptı.⁠

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Bu adım sonrası hangi şarkıların hissesinin alınacağı merak konusu oldu.

DİJİTAL PLATFORMLAR ETKİLEDİ

Spotify, Apple Music ve Youtube Music gibi dijital müzik platformlarının yaygınlaşması, dijital müzik dinleme oranlarında artışa sebep oluyor ve bu da yatırımcıların ilgisini çekiyor. Aynı hamleyi 2023 yılında Soundbank şirketi yapmıştı.