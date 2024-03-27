2 Nisan'daki 'ligden çekilme' toplantısına katılacak mı? Aziz Yıldırım kararını verdi

27 Mart 2024 10:51 - Güncelleme : 27 Mart 2024 10:51

Fenerbahçe tarihi günlerden geçiyor. Ligde Galatasaray ile kıran kırana bir şampiyonluk yarışı veren sarı-lacivertli ekip, bir yandan da Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalde Yunan ekibi Olympiakos ile oynayacağı maçları bekliyor.

Ancak camiada asıl gündem 2 Nisan'da düzenlenecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı. Nitekim Başkan Ali Koç'un Trabzonspor ile oynadıkları maçın ardından açıkladığı üzere kongrede Fenerbahçe'yi ligden çekme kararı toplantıda masaya yatırılacak.

YAZILI AÇIKLAMA YAPABİLİR

Başkan Koç, camiada büyük destek bulan ligden çekilme fikrini açıklarken olağanüstü kongreye camianın yüksek katılım göstermesini istemişti. Bu çağrı sonrası dikkatler kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın üzerine çevrilmişti. Yıldırım’ın kongreye katılıp katılmayacağı merak konusu olurken yakın çevresinden söz konusu merakı giderecek bilgiler geldi.

Yakın çevresine göre Yıldırım, Olağanüstü Genel Kurul’a katılmayı düşünmüyor. Buna karşın kongre öncesi yazılı bir açıklama yaparak fikirlerini paylaşabileceği belirtiliyor.

DİVAN BAŞKANLIĞANA MOSTUROĞLU İDDİASI

Diğer yandan haziran ayındaki başkanlık seçimleri öncesi Yıldırım hakkında çarpıcı bir iddia daha seslendirildi. Aziz Yıldırım'ın gelecek ayın son haftasında seçimli Yüksek Divan Kurulu toplantında daha önce yönetimde birlikte çalıştığı Şekip Mosturoğlu’nu divan başkanlığına aday gösterip destekleyeceği iddia edildi.