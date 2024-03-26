A Milli Takımımızın EURO 2024 F Grubu'ndaki son rakibi Gürcistan oldu

26 Mart 2024 22:55 - Güncelleme : 26 Mart 2024 22:57

Gürcistan, tarihinde ilk kez bir Avrupa Futbol Şampiyonası'nda boy gösterecek. EURO 2024 için aldığı bu kıymetli bilet, Gürcü futbol tarihinde önemli bir dönemeç olarak kaydedilecek. İşte tüm detaylar!

A MİLLİ TAKIMININ RAKİBİ GÜRCİSTAN

A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu'ndaki son rakibi belli oldu, Gürcistan ile oynayacak. Bu önemli mücadele, 18 Haziran Salı günü Dortmund'da gerçekleşecek. EURO 2024'e güçlü bir başlangıç yapmak için milli futbolcularımız, Gürcistan karşısında sahaya çıkacaklar.

Gürcistan maçının ardından Türkiye, 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Portekiz, EURO 2024 F Grubu'ndaki en güçlü rakiplerimizden biri olarak dikkat çekiyor. Milli Takımımızın Portekiz'e karşı sergileyeceği performans, grubun kaderini etkileyecek önemli bir faktör olacak.

SON MAÇIMIZ ÇEKYA İLE

EURO 2024 F Grubu'ndaki son maçımızı 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile oynayacağız. Bu karşılaşma, grup aşamasındaki yerimizi belirlemede kritik bir rol oynayacak ve A Milli Takımımız için büyük önem taşıyor.