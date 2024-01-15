Aslan, Kayserispor'u konuk ediyor! Muhtemel 11'ler

15 Ocak 2024 11:12 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 12:31

Trendyol Süper Lig' de hafta arasındaki erteleme maçında Sivasspor deplasmanında 2 puan bırakan Galatasaray, bugün Kayserispor'u ağırlıyor.

Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 48 puan topladı. Galatasaray, haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada girdi. Fenerbahçe'nin dün Gaziantep'te kazanmasıyla fark maç fazlasıyla 5'e yükseli.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan maç golsüz beraberlikle sona ermişti.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Barış, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Zaha, Halil.

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Arif, Attamah, Carole, Ackah, Kartal, Karimi, Ramazan Civelek, Morte, Bahoken.

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bugün oynanacak Galatasaray - Kayserispor mücadelesi RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Galatasaray-Kayserispor maçının VAR hakemi olarak Erkan Engin görev yapacak.

Müsabaka beIN SPORTS'dan canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'DA 8 EKSİK

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı devam eden Mauro Icardi, Sacha Boey, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira maçta forma giyemeyecek. Afrika Kupası'nda yer alan Cedric Bakambu ile Hakim Ziyech, kart cezalısı Kerem Aktürkoğlu ve takımdan ayrılması beklenen Angelinoda Kayserispor'a karşı sahada olmayacak.

CİMBOM 7 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'deki son 7 maçında mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, 7 Süper Lig müsabakasında Corendon Alanyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor, Yukatel Adana Demirspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup ederken, Fenerbahçe ve EMS Yapı Sivasspor ile berabere kaldı.

EVİNDE KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 26 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 26 mücadeleyi kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 24 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

İÇERDE PUAN KAYBETMEYEN TEK TAKIM

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda.

Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 9 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi.

56. RANDEVU

Galatasaray ile Mondihome Kayserispor, Süper Lig'de bugün 56. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 55 müsabakada Galatasaray 33, Kayserispor 5 galibiyet aldı, 17 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabette Galatasaray'ın toplam 120 golüne, Kayserispor 44 golle yanıt verebildi.

İki ekibin sezonun ilk yarısında yaptığı maç golsüz eşitlikle tamamlanmıştı.