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27 Mart 2024 21:49 - Güncelleme : 27 Mart 2024 21:52

Fenerbahçe camiası iftar yemeğinde buluştu

Fenerbahçe yönetim kurulu, camianın önde gelenleriyle iftar yemeğinde buluştu. Organizasyona, Ali Koç ve yönetim kurulunun yanı sıra Sadettin Saran, Hulusi Belgü, Abdullah Kiğılı, Ozan Balaban, Şekip Mosturoğlu ve Şenes Erzik de katıldı.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
Fenerbahçe camiası iftar yemeğinde buluştu

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu, iftar yemeğinde camianın önde gelen isimleriyle bir araya geldi.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyona, Başkan Ali Koç ve yönetim kurulunun yanı sıra başkan adayı Sadettin Saran, eski yöneticilerden Hulusi Belgü, Abdullah Kiğılı, Ozan Balaban, Şekip Mosturoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı Şenes Erzik katıldı.

Fenerbahçe camiasında iftar yemeğinde buluştu - 1. Resim

GÜNDEM 2 NİSAN

Yoğun bir katılımın olduğu organizasyonda yönetim kurulu, camianın önde gelen isimleriyle 2 Nisan'da gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantısı için fikir alışverişinde bulundu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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