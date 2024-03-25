Fenerbahçe, Galatasaray'ın gözdesini takasla transfer ediyor!

25 Mart 2024 21:02 - Güncelleme : 25 Mart 2024 21:03

Vavacars Fatih Karagümrük'ün 2021-22 sezonunda Alman ekibi Schalke'den kiraladığı ve ardından bonservisini aldığı Levent Mercan, kırmızı-siyahlı forma altında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Devre arasında Galatasaray'ın kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu genç sol bekle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

FERDİ'NİN YERİNE LEVENT MERCAN

23 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe harekete geçti.

Birçok Avrupa devini peşine takan Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kanarya, milli yıldızının yerini Levent Mercan ile doldurmak istiyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Fanatik'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük cephesiyle görüşmelere başladığı belirtilirken, Levent Mercan ve menajeriyle kurulan temaslarda da önemli aşama kat edildiği ifade edildi.

EMRE MOR-LEVENT MERCAN TAKASI

Haberin detayında sarı-lacivertlilerin, Levent Mercan transferini takas formülüyle çözmeyi planladığı kaydedilirken, 23 yaşındaki sol beke karşılık şu anda Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen Emre Mor’un bonservisiyle teklif edileceği öne sürüldü.

PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro civarında gösterilen Levent Mercan'ın Fatih Karagümrük ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.

GALATASARAY İSTEMİŞTİ

Bu sezon 31 maçta 1 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Levent Mercan ara transferde Galatasaray'ın gündemine gelmişti.

Sarı-kırmızılılar transferde yoğun uğraş göstermesine rağmen teknik direktör Şota Arveladze'nin oyuncunun gidişine izin vermemesi nedeniyle Levent Mercan'ı kadrosuna katamamıştı.