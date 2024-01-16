Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Trio ekibinden ortak görüş

16 Ocak 2024 09:50 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 09:58

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray taraftarı önünde Mondihome Kayserispor'u son dakikalarda bulduğu penaltı golüyle 2-1 mağlup etti. Sarı kırmızılıların gollerini 26'da Nelsson, 86'da penaltıdan Dries Mertens kaydetti. Kayserispor’un tek golünü ise 58. dakikada Boa Morte attı.

Galatasaray'ın 28. dakikada Mertens ile bulduğu 2. gol faul gerekçesiyle iptal edildi.

TRİO EKİBİ TARTIŞMALARI POZİSYONLARI YORUMLADI

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta yayınlanan Trio programında eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran tartışmalı pozisyonları yorumladı.

Galatasaray'ın 28. dakikada Mertens ile bulduğu ikinci gol faul nedeniyle geçerli sayılmadı. Hakem Atilla Karaoğlan Mertens'in vuruşu öncesi Halil Dervişoğlu'nun topu alırken rakip oyuncuya faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

"FAUL KARARI YANLIŞ, GOL VERİLMELİYDİ"

Bülent Yıldırım: Attamah topla ne yapacağına karar veremedi. Halil ayağını vurdu, Attamah'ın ayak altında topa temas ettiği için Attamah, Halil'in ayağının üstüne düştü. Uzaktan yakından faulle alakalı bir durum yok. Bu gol verilmeliydi. Hakemin faul kararı yanlış.

Deniz Çoban: Temas topa, rakibe de değil. Hakem yanılmış olabilir. VAR neden bu fırsatı değerlendirmedi? Burada Video Yardımcı Hakemin müdahele olmaması için ne gerekçesi var? Asla bir faul yok. Video Yardımcı Hakemin devreye girip golü verdirmesi gerekiyordu. Kimse itiraz edemezdi.

Bahattin Duran: Bu pozisyon özelinde Halil topa yapabileceği en uygun hamleyi yapmış ve en doğru şekilde uzandıktan sonra topla oynamış. Halil önce topla oynuyor, sonrasında rakibinin ayağına hafif bir teması olabilir. Halil Dervişoğlu çok temiz bir şekilde topu alıyor. Atilla Karaoğlan'ın uyguladığı prosedür doğru ama hakemin ve VAR'ın kararı yanlış. Kayserisporlu oyuncular bile faul beklemiyor. Bence nizami gol yanlış şekilde iptal edildi.

KAYSERİSPOR'UN KAZANDIĞI PENALTI

Bülent Yıldırım: Tartışmalı bir durum söz konusu değil. VAR'ın kararı ve penaltı kararı doğru.

Deniz Çoban: Şüphe yok. Penaltı kararı doğru.

Bahattin Duran: Penaltı kararı doğru.

GALATASARAY'IN KAZANDIĞI PENALTI

Bülent Yıldırım: Penaltıda şüphem yok. Barış Alper topa koşarken arkadan düşürülmüş. Penaltının ve VAR'ın müdahalesinin doğru olduğunu düşünüyorum.

Deniz Çoban: Barış Alper çekiliyor. Penaltı var. Video Yardımcı Hakem inisiyatif almış bu pozisyona müdahele ederken. Bu maçta inisiyatif alınacaksa iptal edilen golde alınmalıydı. Oyuncunun düşüşü, ayaklarının havaya kalkışı... Penaltı konusunda şüphem yok. Oyuncu gitmeye çalışırken Hasan Ali sağ eliyle kolundan, sol eliyle formadan çekiyor.

Bahattin Duran: Bu sana göre bana göre pozisyon. Benim şüphem var. Hasan Ali'nin mutlaka bir teması var ama Barış Alper'in abarttığını düşünüyorum. Hakemin kararı doğru değil.