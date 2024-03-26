İtalya karşısında beraberlik golü son dakika Semih Kılıçsoy'dan geldi

26 Mart 2024 22:33 - Güncelleme : 26 Mart 2024 22:35

Ümit Milli Futbol Takımımız, 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İtalya'ya konuk olduğu mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

İtalya'nın golü 50. dakikada Daniele Ghilardi'den gelirken, Ümit Millilerimizin beraberlik sayısını 90+1. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti.

Ayrıca Bertuğ Yıldırım maçın 36. dakikasında bir penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte 7. maç sonunda İtalya 15 puanla liderliğini sürdürdü. Ümit Milli Takımı ise 6 maçta 7 puana yükseldi.

SEMİH KILIÇSOY ATMAYA DEVAM EDİYOR!

Ümit Milli Takım aday kadrosuna dahil edilmesi futbol kamuoyunda tartışmalara neden olan 18 yaşındaki futbolcu, Gürcistan ile oynanan hazırlık maçında ve İtalya ile yapılan eleme müsabakasında birer kez fileleri havalandırdı.

Son iki maçta 2 gol bulan Semih Kılıçsoy, genç milli takımlarda çıktığı 29 maçta 23 gole ulaştı ve bu istatistiğiyle dikkat çekti.

Semih Kılıçsoy, geçtiğimiz günlerde A Milli Takım kadrosundan çıkartılarak Ümit Milli Takım kadrosuna gönderilmiş ve bu kadar tepki çekmişti.