27 Mart 2024 17:10 - Güncelleme : 27 Mart 2024 17:17
Son dakika! PFDK sevkleri açıklandı!
Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Kurulu, PFDK sevklerini açıkladı. Ali Koç, Dursun Özbek ve Ertuğrul Doğan PFDK'ya sevk edilirken olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili bir sevkin açıklanmaması dikkat çekti. İşte detaylar...
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Kurulu, PFDK sevklerini açıkladı.
Ali Koç, Dursun Özbek ve Ertuğrul Doğan PFDK'ya sevk edilirken açıklamanın içinde olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili bir sevkin olmaması dikkat çekti.
Hukuk Kurulu'nun detaylı incelemelerin ardından cuma gününe kadar olaylı derbiyle ilgili sevkleri gerçekleştirmesi bekleniyor.
İşte PFDK sevkleri:
Beşiktaş - Sportmenliğe aykırı hareket
Fenerbahçe - Sportmenliğe aykırı hareket
Galatasaray - Çirkin ve kötü tezahürat
Trabzonspor - Sportmenliğe aykırı hareket
Ali Koç - Sportmenliğe aykırı hareket
Dursun Özbek - Sportmenliğe aykırı hareket
Ertuğrul Doğan - Sportmenliğe aykırı hareket
Kaynak: TGRT Haber