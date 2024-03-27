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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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27 Mart 2024 17:10 - Güncelleme : 27 Mart 2024 17:17

Son dakika! PFDK sevkleri açıklandı!

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Kurulu, PFDK sevklerini açıkladı. Ali Koç, Dursun Özbek ve Ertuğrul Doğan PFDK'ya sevk edilirken olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili bir sevkin açıklanmaması dikkat çekti. İşte detaylar...

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Son dakika! PFDK sevkleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Kurulu, PFDK sevklerini açıkladı.

Ali Koç, Dursun Özbek ve Ertuğrul Doğan PFDK'ya sevk edilirken açıklamanın içinde olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili bir sevkin olmaması dikkat çekti.

Hukuk Kurulu'nun detaylı incelemelerin ardından cuma gününe kadar olaylı derbiyle ilgili sevkleri gerçekleştirmesi bekleniyor.

İşte PFDK sevkleri:

Beşiktaş - Sportmenliğe aykırı hareket
Fenerbahçe - Sportmenliğe aykırı hareket
Galatasaray - Çirkin ve kötü tezahürat
Trabzonspor - Sportmenliğe aykırı hareket
Ali Koç - Sportmenliğe aykırı hareket
Dursun Özbek - Sportmenliğe aykırı hareket
Ertuğrul Doğan - Sportmenliğe aykırı hareket

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Kaynak: TGRT Haber
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