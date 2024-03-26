Son dakika! TFF, sosyal medyaya sızdırılan hakem toplantısının tamamını yayınladı! Soruşturma başlatıldı

26 Mart 2024 15:25 - Güncelleme : 26 Mart 2024 15:34

TFF, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Eğitimcisi Hugh Dallas'ın hakemlerle çevrim içi yaptığı toplantının görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

TFF, görüntülerin bir kısmının sosyal medyada kesilerek paylaşılmasıyla kamuoyunun yönlendirilmek istendiğini belirterek bu toplantıyı izinsiz yayınlanmasının hukuken suç olduğunu ifade etti.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) düzenli olarak online yaptığı iç değerlendirme toplantılarından biri olan, 1 Mart 2024 Cuma tarihli toplantı rutin bir eğitim çalışmasıdır. Kamuoyuna kapalı ve kurum içi yapılan bu toplantının bazı bölümleri sorumsuz ve kötü niyetli kişilerce bağlamından koparılarak bazı sosyal medya mecralarında yayınlanmış ve kamuoyu yönlendirilmek istenmiştir.

"SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"

Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki; bu toplantılarda haftanın öne çıkan, kritik hakem kararları değerlendirilerek, kararlar üzerinde katılanların yorumları alınıp, emsal olayların tartışılması ile birlikte en uygun sonuca ulaşılması hedeflenmektedir. Kamuya kapalı ve kurum içi yapılan bu toplantıyı izinsiz yayınlamak hukuken suçtur. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır.

TOPLANTININ TAMAMI YOUTUBE'DA YAYINLANDI

MHK olarak; Türk futbolunu hedef alan bu tür girişimlerle oluşturulmak istenen algı kirliliğini gidermek amacıyla, söz konusu online toplantının tamamını TFF YouTube kanalından ve aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz."