29 Mart 2024 08:00 - Güncelleme : 29 Mart 2024 08:00
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca eşini silahla vurdu
İstanbul Avcılar’da bir şahıs, 3 çocuğunun annesi olan eşini silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye'de kadın cinayeti bitmek bilmiyor. Eşi tarafından öldürülen kadınlara bir yenisi de İstanbul Avcılar'da eklendi. Olay, akşam saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mektep Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki bir apartmanda ikamet eden 3 çocuk sahibi Vehbi Y., eşi Serap Y.’yi henüz bilinmeyen bir nedenle silahla vurdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vehbi Y., polis ekiplerince gözaltına alınırken sağlık ekiplerinin kontrolü sonrası Serap Y.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaparken talihsiz kadının cenazesi savcı ve polisin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı