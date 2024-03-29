Bir kadın cinayeti daha! Cani koca eşini silahla vurdu

29 Mart 2024 08:00 - Güncelleme : 29 Mart 2024 08:00

Şanlıurfa'da feci kaza! Araçlar paramparça oldu: Çok sayıda ölü ve yaralı

Şanlıurfa'da feci kaza! Araçlar paramparça oldu: Çok sayıda ölü ve yaralı

Türkiye'de kadın cinayeti bitmek bilmiyor. Eşi tarafından öldürülen kadınlara bir yenisi de İstanbul Avcılar'da eklendi. Olay, akşam saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mektep Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki bir apartmanda ikamet eden 3 çocuk sahibi Vehbi Y., eşi Serap Y.’yi henüz bilinmeyen bir nedenle silahla vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vehbi Y., polis ekiplerince gözaltına alınırken sağlık ekiplerinin kontrolü sonrası Serap Y.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaparken talihsiz kadının cenazesi savcı ve polisin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü.