28 Mart 2024 12:20 - Güncelleme : 28 Mart 2024 12:31
Çantasında anahtarlarını ararken kızını öldürdü! Dehşete düşüren olay
ABD'nin Tennessee eyaletinin başkenti Nashville'de korkunç bir olay meydana geldi. Bir anne, çantasının içindeki anahtarları ararken 13 yaşındaki kızının ölümüne neden oldu.
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
ABD'de kan donduran bir olay yaşandı. Bir anne, evlerinin önünde kızıyla beraber çantadaki kayıp anahtarları ararken felaket yaşandı. Anne, elini çantasına attığında parmağını yanlışlıkla kılıfsız 40 kalibrelik yarı otomatik tabancasının tetiğine taktırdı. Silah ateş aldı ve 13 yaşındaki kızı Dearria Radley'e isabet etti.
Yerel haber kaynaklarına açıklamalarda bulunan acılı anne, DeAnn Radley, ''Silahımın çantamda olduğunu unutmuşum, ateş edildiğini anlamadım, kanı gördüm ve aman Tanrım...'' dedi.
HENÜZ BİR SUÇLAMA YÖNLENDİRİLMEDİ
Polis, anne DeAnn'ın 911'i aradığını ve çocuğun acil olarak hastaneye kaldırıldığını belirtti. Çocuğun ölümü üzerine araştırmaların devam ettiğini belirten polis departmanı, şimdilik herhangi bir suçlamada bulunulmadığını söyledi.
Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri