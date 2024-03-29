CHP'deki para sayma soruşturmasında yeni gelişme! İş insanı Hüseyin Köksal ifade verdi

29 Mart 2024 15:14 - Güncelleme : 29 Mart 2024 15:43

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen ve son günlerde kamuoyunda tartışma konusu haline gelen 'para sayma' görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

13 şüphelinin ifade verdiği soruşturma kapsamında bir ismin daha ifadesi alındı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın olduğu belirtilen iş insanı Hüseyin Köksal, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifade verdi. Köksal adliye çıkışında gazetecilerin sorularına ise cevap vermedi.

Böylece soruşturma kapsamında ifade verenlerin sayısı 14'e yükseldi.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen ‘para sayma’ görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için re’sen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma çerçevesinde aralarında CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, CHP eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, söz konusu binayı sattığı öne sürülen Ali Rıza Braka, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, CHP Meclis Üyesi Turgay Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi ‘şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade vermişti.