Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki

29 Mart 2024 14:44 - Güncelleme : 29 Mart 2024 15:43

31 Mart yerel seçimlere çok az süre kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sultanbeyli Kent Meydanı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sözlerimin hemen başında, bugün ebediyete intikal eden, Osman Karahasan'a Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Artık sonuna doğru yaklaştığımız Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Rabbimden bizi bayrama da eriştirmesini diliyorum.

Geçtiğimiz yıl yapılan seçimlerde Sultanbeyli cumhurbaşkanlığında yüzde 67 oy oranıyla destek verdi. Sultanbeyli'yle bizim aramızdaki gönül bağı çok eskidir. İnsanlarının inançlarından dolayı taciz edildiği Sultanbeyli vakur duruşuyla bu badireleri geride bıraktı.

İnsanlarının inançlarından dolayı taciz edildiği Sultanbeyli vakur duruşuyla bu badireleri geride bıraktı. Bizim hikayemizde Sultanbeyli'nin durumuyla farklı değil. PKK, FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerini üstümüze salanlara teslim olmadığımız için sınandık. Mazlumlara her türlü yardımı yaptığımız için mimlendik. Milletimizden aldığımız güçle bunları aştık.

EKREM İMAMOĞLU'NA SERT TEPKİ

Şehri yönetmesi gerekenler başka işlerle uğraştıkları için devraldıkları yatırımları bile yürütemediler. İBB Başkanı'nın Sultanbeyli'ye en ufak bir yatırımı oldu mu? Ulaşımıyla, çevresiyle, depreme hazırlığıyla İstanbul içler acısı bir hale gelmiştir. Ya büyükelçilerle Sarıyer'de balıkta. Bu şehrin sorunlarını bunlar çözebilir mi?

Ya İstanbul'a aşkla bağlınısız, ya da gönlünüzde başka hesaplar var. Bu şehir kimsenin atlama taşı haline getirilemez. İstanbul'a böyle bir zulüm yapılmasına rıza gösteremeyiz. Vicdanımız el vermez. Bu şehirde yaşayan 16 milyon insanın vebali üzerimizdeyken bu yaşananlara sessiz kalamayız. Bunun için 'Sadece İstanbul' diyoruz.

Bu şehrin ihtiyacı elbette çoktur. Ama İstanbul'un birinci önceliği depreme hazırlıktır. Bu dönemde herhangi bir icraat gördünüz mü? Çünkü depreme hazırlık için ayrılan kaynaklar bavul bavul dolar oldu. Bunlar DEM'le pazarlıkta harcandı.

ALANDA 40 BİN KİŞİ VAR

Buraya gelirken Emniyete sordum. Şu anda alanda 40 bin kişi var. Bilim insanları ergün İstanbul'u depreme hazırlayın diye ikaz ediyor. İşte biz afet bölgelerindeki çalışmalarıyla gayret gösteren Murat Kurum kardeşimizi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirledik.

Önümüzdeki 5 yılda İstanbul'daki yapılar dönüşecek. 650 bin konutun dönüşümünü 5 yıl gibi kısa zaman içerisinde tamamlayacak. istanbul'un ikinci gündemi trafiktir. Buraya doğru dürüst otobüs gelmiyor. Otobüsler yanıyor. Tüm bunlara karşı, inşallah otobüslerimiz, metrobüsler olarak yeni bir döneme geçecek. Mevcut yönetim bizlerden devraldığı metroları dahi yapamadığı için şehir adeta kilitlendi.

Sancaktepe'de metro inşaatı yaptık. Mevcut yönetim geldi orayı toprakla doldurdu. Yahu sen nasıl belediye başkanısın. İstanbul tam bir çile şehri haline geldi. Bizim dönemimizde başlayan metro hattını ellerine yüzlerine bulaştırdılar.

Haliç'i biz temizledik. Ayasofya'yı ibadete açtık. İstanbul Havalimanı'nı faaliyete geçirdik. Çamlıca Camii'ni açtık. Durmak yok, Yaparsa AK Parti yapar. Biz şu andaki belediye başkanıyla değil, cumhurbaşkanınız olarak, tüm bakan arkadaşlarımızla bu adımları attık ve atacağız.

Bir de İstanbul'dan uzak tutulması gerekenler var. Yönetimi üzerinde yapılacak her türlü kirli pazarlık İstanbul'u kirletir. Şehir halkına tahsis edilen kaynakları yağmalayarak başka kaynaklar için deste deste savurmak bu şehre ihanettir. İstanbul'a bu kötülüğü yapmamak gerekir. Biz İstanbul'un geriye saran filmini tekrar başlatmaya talibiz. Artık belediyecilik sosyal medyada değil, bizzat şehrin içinde yapılacak. İnsanlar belediye başkanın nerede olduğunu merak etmeyecekler.

Siztem İstanbul'la şehrin tüm sorunları çözülecek. Bunları 1 Nisan'dan itibaren hayata geçireceğiz. Sizden sandıkları sıkı tutmanızı, en ufak kayıp kaçağa fırsat vermemenizi istiyorum.

EMEKLİ PROMOSYON

Kamu bankaları emeklilerimizin yeni banka promosyonunu ödüyor. Sizler de 2 Nisan'dan itibaren bunu almaya sahipsiniz. Emeklilerimiz için önemli bir kaynak olacak.