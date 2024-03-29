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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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29 Mart 2024 06:00 - Güncelleme : 29 Mart 2024 06:01

30 kilo veren Ata Demirer son haline gelen yoruma kayıtsız kalamadı! 'Şimdi resmen yakışıklısın'

Verdiği kilolarla adından söz ettiren Ata Demirer, kendisine gelen bir yoruma sessiz kalamadı. Demirer, bir takipçisinin, 'Şimdi resmen yakışıklısın' yorumunu ti'ye aldı.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
30 kilo veren Ata Demirer son haline gelen yoruma kayıtsız kalamadı! &#039;Şimdi resmen yakışıklısın&#039;

Son zamanlarda verdiği kilolarla adından söz ettiren ünlü komedyen Ata Demirer, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

'22 KİLO VERDİM'

Ata Demirer, geçtiğimiz yıl katıldığı programda, "22 kilo verdim. Öğlen ve akşam yemeklerinde karbonhidrat yemedim. Direkt et, balık, protein yedim. Sabahları da 45 dakika yürüdüm. 4.5 ayda 22 kilo gitti, diyetisyenle de yapmadım." demişti.

30 kilo veren Ata Demirer son haline gelen yoruma kayıtsız kalamadı! 'Şimdi resmen yakışıklısın' - 1. Resim

SADECE BİR DİLİM EKMEK

Demirer, "Bir arkadaşım mide ameliyatı olmuştu ona 'Ne yiyorsun' dedim, 'Ekmek yemiyorum' dedi. 'Ekmeği atacaksan niye mide ameliyatı oldun?' dedim. 'Sabahları bir dilim ekmek yiyorum, bir daha yemiyorum' dedi. Ben de denedim. Çok hızlı kilo verdim. Hafta sonu alkol alıyorum sadece, onu da pazar günü ciddi bir yürüyüşle dengeliyorum" diyerek mide ameliyatı olmadığını söylemişti.

30 kilo veren Ata Demirer son haline gelen yoruma kayıtsız kalamadı! 'Şimdi resmen yakışıklısın' - 2. Resim

'RESMEN Mİ?'

Ünlü komedyen yeni fit pozlarını paylaştı. Bir takipçisi ise Ata Demirer'e "Çok yakışıklı oldun, zaten çok sevimli, çok sempatiktin şimdi resmen yakışıklısın." dedi.

Komedyen ise bu yoruma gülerek "Resmen mi?" diyerek yorumu ti'ye aldı.

30 kilo veren Ata Demirer son haline gelen yoruma kayıtsız kalamadı! 'Şimdi resmen yakışıklısın' - 3. Resim

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Kaynak: TGRT Haber
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