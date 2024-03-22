5 ay sonra Engin Polat'tan ilk kare! Herkes Icardi'ye benzetti

22 Mart 2024 18:25 - Güncelleme : 22 Mart 2024 18:25

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Engin ve Dilan Polat ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada Engin Polat'ın cezaevi görüşünde çekildiği iddia edilen fotoğrafı futbolcu Icardi'ye benzetildi.

ENGİN POLAT'TAN AYLAR SONRA İLK KARE

5 Kasım'dan bu yana tutuklu bulunan Engin Polat'ın cezaevi görüşünde yeni çekilen fotoğrafı sosyal medyada yayıldı. Bazıları yayılan kareye photoshop dese de altına gelen yorumlarda Polat'ın Icardi'ye benzediği yazıldı. Kullanıcılar "Dilan görmesin", "Adam Icardi'ye dönmüş" şeklinde yorumlar yaptı.