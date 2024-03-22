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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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22 Mart 2024 18:25 - Güncelleme : 22 Mart 2024 18:25

5 ay sonra Engin Polat'tan ilk kare! Herkes Icardi'ye benzetti

Eşi Dilan Polat ile birlikte kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla tutuklu bulunan Engin Polat'ın sosyal medyada yayılan fotoğrafı gündem oldu. Polat'ın karesinin Çorlu Cezaevi'ndeki görüşünde çekildiği iddia edildi.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
5 ay sonra Engin Polat&#039;tan ilk kare! Herkes Icardi&#039;ye benzetti

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Engin ve Dilan Polat ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada Engin Polat'ın cezaevi görüşünde çekildiği iddia edilen fotoğrafı futbolcu Icardi'ye benzetildi.  

ENGİN POLAT'TAN AYLAR SONRA İLK KARE 

5 Kasım'dan bu yana tutuklu bulunan Engin Polat'ın cezaevi görüşünde yeni çekilen fotoğrafı sosyal medyada yayıldı. Bazıları yayılan kareye photoshop dese de altına gelen yorumlarda Polat'ın Icardi'ye benzediği yazıldı. Kullanıcılar "Dilan görmesin", "Adam Icardi'ye dönmüş" şeklinde yorumlar yaptı.

5 ay sonra Engin Polat'tan ilk kare! Herkes Icardi'ye benzetti - 1. Resim

5 ay sonra Engin Polat'tan ilk kare! Herkes Icardi'ye benzetti - 2. Resim

 

Kaynak: TGRT Haber.com
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