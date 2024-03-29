Acun Ilıcalı'ya kırgınım' diyerek itiraf etti: Adem Kılıçcı Survivor'a neden katılmadığını anlattı

29 Mart 2024 11:10 - Güncelleme : 29 Mart 2024 11:22

Adem Kılıçcı, YouTube'da yayınlanan Katarsis isimli programa konuk oldu.

Kılıçcı Survivor yaşantısına dair ve Acun Ilıcalı ile ilgili bomba açıklamalarda bulundu.

ACUN ILICALI'YA KIRGINIM

Sunucunun "Acun Ilıcalı'yı seviyor musun?" sorusuna "Çok... Seviyorum gerçekten. Ama kırgınım biraz... Şey anlamında kırgınım, hayallerini gerçekleştirmiş bir adam Acun ağabey büyük bir rol model. Zamanında ona insanlar muhabirken 'Sen hiçbir şey yapamazsın' dediklerinde gelip Türkiye'nin medya patronu oldu." dedi.

Kılıççı sözlerine şöyle devam etti...

"Ben projemi anlattığımda ona inanmadı ve 'Batacaksın, paranı ziyan edeceksin' dedi. Acun ağabeyin kafa sürekli Survivor'da, ben projeden bahsediyorum o kapatmaya çalışıyor mevzuyu. Dedim ki 'Ben senden bir şey istemiyorum, bir dinle bir projeyi anlatayım sana... Bu benim hayalim diyorum, sen gerçekleştirmiş bir adamsın sen yapma bari dedim' ona.

O anlamda bir kırıldım, gitmeme sebeplerimden biri tanesi de o... En azından bana bir umut verebilirdi"

"SURVİVOR'DA MEVSİMLİK İŞÇİ GİBİSİN"

Adem Kılıççı Survivor "Mesela özgürlük orada özgür değilsin hiçbir şekilde mevsimlik bir işçi gibisin sabah 6'da kaldırırlar seni oyun öncesi röportajlar yapılır gelirsin. Hadi arkadaşlar...

Sonuçta televizyona bir çekeceksiniz yani biz nasıl çekeceğiz diyorlar; oturun hep beraber işte konuşun oyunu önü değerlendirmesi yapın. İşçisin yani sen orada oturuyorsun çalışıyorsun ha bundan rahatsız olmuyorsun, mesela bazı günler ben istemiyordum millet bunun için can atar..." dedi."Gidersin oyuna oyun 4-5 saat sürer" diyen Kılıççı "Bazı günler 8 saat süren oyunlar vardır hiç unutmam bir oyunumuz 12 saat sürmüştü ve gece yarısı sabaha karşı bitti.

Sonra oradan çıkıyorsunuz bazen üstünüz çamur bazen ıslak, tişörtün yok yeni onu kurutmaya çalışıyorsun ateş yakıyorsun kurutuyorsun zor, adaya gittiğinde zaten pertin çıkıyor ve günün hep böyle geçiyor ya zor bir yer Survivor." dedi.