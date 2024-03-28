Kerem Bürsin kovide yakalandı, çekimler durdu

28 Mart 2024 23:45 - Güncelleme : 28 Mart 2024 23:45

Devrim Özkan ile Mavi Mağara sinema filminde partner olan Kerem Bürsin, yapımda Cem adlı askeri oynayacak. Oyuncuların 2 Nisan'da sete çıkması beklenirken, Kerem Bürsin bugün kovide yakalandığı için provalara katılamadı.

KEREM BÜRSİN KOVİDE YAKALANDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hafta sonu yeni reklam filmi için kamera karşısına geçen Kerem Bürsin'in bugün ise Mavi Mağara isimli sinema filminin setine çıkması gerekiyordu. Ancak Bürsin’in kovid olduğu, bu yüzden de çekimlerin ertelendiği öğrenildi.