Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Magazin>Kerem Bürsin kovide yakalandı, çekimler durdu
28 Mart 2024 23:45 - Güncelleme : 28 Mart 2024 23:45

Kerem Bürsin kovide yakalandı, çekimler durdu

Mavi Mağara isimli sinema filminin provalarına bugün katılması beklenen Kerem Bürsin'in kovide yakalandığı ortaya çıktı .

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Kerem Bürsin kovide yakalandı, çekimler durdu

Devrim Özkan ile Mavi Mağara sinema filminde partner olan Kerem Bürsin, yapımda Cem adlı askeri oynayacak. Oyuncuların 2 Nisan'da sete çıkması beklenirken, Kerem Bürsin bugün kovide yakalandığı için provalara katılamadı. 

KEREM BÜRSİN KOVİDE YAKALANDI 

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hafta sonu yeni reklam filmi için kamera karşısına geçen Kerem Bürsin'in  bugün ise Mavi Mağara isimli sinema filminin setine çıkması gerekiyordu.  Ancak Bürsin’in kovid olduğu, bu yüzden de çekimlerin ertelendiği öğrenildi.

Kerem Bürsin kovide yakalandı, çekimler durdu - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...