Asılsız haberlere sitem eden Jülide Kural, Kadir İnanır'ın son sağlık durumunu paylaştı

28 Mart 2024 23:02 - Güncelleme : 28 Mart 2024 23:10

Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kadir İnanır, günlerdir yoğun bakımda tedavi altındaydı. İnanır'ın eşi Jülide Kural yaptığı son açıklamasında "Kadir İnanır'ın sağlık durumu şu anda son derece iyi bir şekilde seyretmektedir. Yoğun bakımdaki sürecin devam etmesinin tek nedeni doktorlarının kontrolü tamamen kendilerinde bulundurmak istemesiyle ilgilidir." dedi.

JÜLİDE KURAL'DAN KADİR İNANIR AÇIKLAMASI

Asılsız haberlere itibar edilmemesini rica eden Jülide Kural, Kadir İnanır'ın sağlığının iyiye gittiğini belirterek, "Bugün üç kez yoğun bakıma yaptığım ziyaretlerde Kadir İnanır artık bir an önce eve gitmek istediğini bana ifade etmiş, doktorlarına o güzel gülüşünü göstermiş ve büyük bir hızla iyileşme yoluna girdiğini kanıtlamıştır. Bir tekrar bilgi olduğu için bunları bugün tekrar paylaşmayı düşünmüyordum ancak o kadar çok yalan yanlış bilgi ortada dolaşmaktadır ki...Bu açıklamayı yapmaya kendimi zorunlu hissetme nedenim de hepimizin Kadir İnanır'a duyduğu sevgi ve saygının büyüklüğüdür. Elbette sabırlı olmalıyız, emek vermeliyiz ve mutlaka özenli davranmalıyız. Sevginizin gücüne olan inancımla..." dedi.