28 Mart 2024 22:26 - Güncelleme : 28 Mart 2024 22:32
Şevket Çoruh'tan 'Arka Sokaklar'a dönüş olur mu?' sorusuna para itirafı geldi
En uzun soluklu dizi olma özelliği taşıyan Arka Sokaklar dizisinde 16 yıl Mesut Komiser rolüyle dahil olan Şevket Çoruh 'Diziye dönüş olur mu?' sorusuna "Borçlarım bitti" cevabını verdi.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Başrolünde Zafer Ergin, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu'nun yer aldığı Arka Sokaklar dizisine 16 yılın ardından veda eden Şevket Çoruh, ayrılık kararının nedenini açıklarken, 'Dönüş olur mu?' sorusuna da kesin bir dille cevap verdi.
ŞEVKET ÇORUH ARKA SOKAKLAR'A DÖNECEK Mİ?
Mehmet Demirkol'un YouTube programına konuk olan Şevket Çoruh, kendi isteğiyle Arka Sokaklar'dan ayrıldığını söyleyerek, "16 sene çok büyük. Haftanın 5-6 günü çekiyorduk. Zor bir tempoydu. Hedeflerim vardı. Tiyatroyu açma hedefim vardı" dedi. Demirkol'un "Dönüş olur mu?" sorusuna ise Çoruh, "Yok borçlarım bitti çünkü tiyatroyu ödedim çok sıkıntılıydı hakikaten faizler de çok yüksek, aman devam et durumu vardı. Ben de herkes de yoruldu. Tiyatroya daha çok zaman ayırmak gerekiyordu" dedi.
Kaynak: TGRT Haber.com