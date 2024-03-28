Şevket Çoruh'tan 'Arka Sokaklar'a dönüş olur mu?' sorusuna para itirafı geldi

28 Mart 2024 22:26 - Güncelleme : 28 Mart 2024 22:32

Başrolünde Zafer Ergin, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu'nun yer aldığı Arka Sokaklar dizisine 16 yılın ardından veda eden Şevket Çoruh, ayrılık kararının nedenini açıklarken, 'Dönüş olur mu?' sorusuna da kesin bir dille cevap verdi.

ŞEVKET ÇORUH ARKA SOKAKLAR'A DÖNECEK Mİ?

Mehmet Demirkol'un YouTube programına konuk olan Şevket Çoruh, kendi isteğiyle Arka Sokaklar'dan ayrıldığını söyleyerek, "16 sene çok büyük. Haftanın 5-6 günü çekiyorduk. Zor bir tempoydu. Hedeflerim vardı. Tiyatroyu açma hedefim vardı" dedi. Demirkol'un "Dönüş olur mu?" sorusuna ise Çoruh, "Yok borçlarım bitti çünkü tiyatroyu ödedim çok sıkıntılıydı hakikaten faizler de çok yüksek, aman devam et durumu vardı. Ben de herkes de yoruldu. Tiyatroya daha çok zaman ayırmak gerekiyordu" dedi.