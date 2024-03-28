Fenomen Banu Parlak adliyeyi birbirine kattı

28 Mart 2024 20:49 - Güncelleme : 28 Mart 2024 20:49

Gözaltına alındığı haberlerine sosyal medya hesabından ateş püsküren Banu Parlak, "Bir yakamdan düşer misiniz?" diyerek haberleri yalanlamıştı. Adliyeyi birbirine katan fenomen savcı tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

ADLİYEYİ BİRBİRİNE KATTI

Tutuklu Dilan ve Engin Polat'ın güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlediğine dair iddialarının ardından günlerce konuşulan Parlak, bugün borçlu olduğu bir dosyayla ilgili Küçükçekmece Adliyesine geldi. Adliyede icra dosyasından dolayı icra memuruyla tartışan Parlak, adliyeyi birbirine kattı. Parlak, savcı tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

TASMASIZ GEZDİRDİĞİ KÖPEĞİ BAŞKA BİR KÖPEĞİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde bulunan lüks sitede yaşayan Banu Parlak’ın tasmasız gezdirdiği Drago isimli köpeği, komşuları Yasemin Kılıç ve annesinin köpekleri Leo'yu isimli köpeğe saldırarak öldürmüştü. Çift birbirinden şikayetçi oldu.