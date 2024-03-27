Bahar dizisindeki detay meğerse gerekmiş! Paylaşımlar ele verdi

27 Mart 2024 00:01 - Güncelleme : 28 Mart 2024 00:01

Başrolünde Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy'un yer aldığı Bahar dizisi her hafta kendi rekorunu yenilemeyi başarıyor. Konusuyla beğeni toplayan dizideki dostluklar da büyük ilgi gördü. Diziyle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.

BAHAR DİZİSİNDEKİ ROLLER ASLINDA GERÇEKMİŞ

Bahar dizisinde Bahar karakterini oynayan Demet Evgar ile onun en yakın arkadaşı Çağla rolünde izleyici karşısına çıkan Elit Andaç Çam'ın gerçekte de yakın arkadaş oldukları ortaya çıktı. İkilinin dizideki uyumu beğeni toplarken, sosyal medya paylaşımlarında da uzun yıllardır yakın arkadaş oldukları ortaya çıktı. Sosyal medya kullanıcıları "Rol değil gerçekmiş" yorumları yağdırdı.