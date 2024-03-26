Bahar dizisinin kadrosuna usta oyuncunun kızı dahil oluyor

26 Mart 2024 21:35 - Güncelleme : 26 Mart 2024 21:39

Usta oyuncu Derya Baykal ve Ferhan Şensoy'un kızı Müjgan Ferhan Şensoy, kızı dünyaya geldikten sonra oyunculuğa ara vermişti. Kızı 2,5 yaşına gelen oyuncu Bahar dizisinin kadrosuna dahil oldu.

BAHAR DİZİSİNE FERHAN ŞENSOY SÜRPRİZİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Bahar” dizisi bu akşam 7. Bölümüyle seyirciyle buluştu. İzlenme rekoru kıran diziye Müjgan Ferhan Şensoy konuk oluyor. Anne olan oyuncu, mola verdiği oyunculuğa Bahar dizisiyle geri dönüyor. 7. bölümden itibaren “Bahar” dizisine katılacak oyuncu Zeynep karakterini oynayacak.