27 Mart 2024 21:20 - Güncelleme : 27 Mart 2024 21:29
ÇGHB'nin yıldızı Zeynep Koçak'ın estetik işlemleri sırasında çekilen karesi sosyal medyada ilgi gördü
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın sevilen ismi Zeynep Koçak, değişimiyle sosyal medyada dikkat çekiyor. Oyuncunun son yayılan videosunda suratının birçok yerinde yara bandı olduğu ve bambaşka bir görünüme kavuştuğu görüldü.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
"Çok Güzel Hareketler Bunlar" programı ile sevilen Zeynep Koçak, Oğuzhan Koç'tan ayrıldıktan sonra yaptırdığı işlemlerle adından söz ettiriyor. Son olarak yine estetik doktorunun kapısını çalan Koçak, işlemler sırasında çekilen videosuyla da sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.
ZEYNEP KOÇAK BİR KEZ DAHA ESTETİK DOKTORUNA KOŞTU
Uzun bir süredir ekranda herhangi bir projede yer almayan Zeynep Koçak, şimdilerde sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla gündemde. Değişimiyle sürekli haber olan oyuncunun, son yaptırdığı estetik işlem sırasında çektiği video dikkat çekti.
Kaynak: TGRT Haber.com