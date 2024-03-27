ÇGHB'nin yıldızı Zeynep Koçak'ın estetik işlemleri sırasında çekilen karesi sosyal medyada ilgi gördü

27 Mart 2024 21:20 - Güncelleme : 27 Mart 2024 21:29

"Çok Güzel Hareketler Bunlar" programı ile sevilen Zeynep Koçak, Oğuzhan Koç'tan ayrıldıktan sonra yaptırdığı işlemlerle adından söz ettiriyor. Son olarak yine estetik doktorunun kapısını çalan Koçak, işlemler sırasında çekilen videosuyla da sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

ZEYNEP KOÇAK BİR KEZ DAHA ESTETİK DOKTORUNA KOŞTU

Uzun bir süredir ekranda herhangi bir projede yer almayan Zeynep Koçak, şimdilerde sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla gündemde. Değişimiyle sürekli haber olan oyuncunun, son yaptırdığı estetik işlem sırasında çektiği video dikkat çekti.