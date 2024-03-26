Demet Özdemir oyuncu olmasaydı yapacağı mesleği ilk kez açıkladı

26 Mart 2024 22:49 - Güncelleme : 26 Mart 2024 22:49

Bir süredir Yunanistan'da ev alarak yılın çoğunu orada geçiren Özdemir, Hindistan'da bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Bollywood’daki renklerin, müzik ve dansın kendisini baştan çıkardığını belirten ünlü isim, itiraflarını tek tek sıraladı.

DEMET ÖZDEMİR'DEN İTİRAF

Hindistan’daki Hi Celeb dergisinin sorularını cevaplayan oyuncu Demet Özdemir, "Binlerce kilometre uzakta, bambaşka kültürlerden insanlar tarafından sevilmek ve önemsenmek inanılmaz. Ama bu durumun geçici olduğunun farkındayım. Bu sevgi ve ilgi yarın başka birine kayabilir” diyerek ilk projesi olan "‘Sana Bir Sır Vereceğim’ kariyerinin başlangıcı olduğunu vurgularken, ‘Erkenci Kuş’ işinin ise dünya çapında geniş kitlelere ulaştırdığını belirtti. Demet Özdemir, oyuncu olmasaydınız ne yapardınız? sorusuna ise "Oyuncu olmasaydım haksızlıklara karşı mücadele eden bir aktivist olurdum." dedi.