27 Mart 2024 17:00 - Güncelleme : 27 Mart 2024 17:05
Erkan Petekkaya'nın acı günü: Bu sözlerle duyurdu
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, aldığı ölüm haberiyle sarsıldı. Oyuncu babası Akın Petekkaya'yı kaybetti.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: TGRT Haber
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın babası Akın Petekkaya hayatını kaybetti. Oyuncu, ölüm haberini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
"BU SABAH KAYBETTİK"
Ünlü oyuncu, "Canım babam Akın Petekkaya'yı bu sabah kaybettik. Cenaze namazı yarın Kavacık Görele Mahallesi Camii'nde kılınacak. Allah hepimizin büyüklerine rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.
Kaynak: TGRT Haber