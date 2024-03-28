Fenomen Banu Parlak gözaltına alındı

28 Mart 2024 18:04 - Güncelleme : 28 Mart 2024 18:04

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Banu Parlak, son günlerde tasmasız gezdirdiği köpeğinin saldırdığı bir başka köpeğin ölümüyle gündemden düşmüyordu. Parlak, görevli müdüre hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına altına alındı.

BANU PARLAK GÖZLALTINA ALINDI

Son günlerde tasmasız gezdirdiği köpeğinin başka bir köpeğe saldırmasının ardından ölümüne neden olmasıyla gündemde olan Banu Parlak'ın gözaltına alındığı iddia edildi. Gazeteci Emrullah Erdinç sosyal medya hesabından, "Borçlu olduğu bir dosya ile ilgili Küçükçekmece Adliyesi İcra Müdürlüğüne gelen Banu Parlak, görevli müdüre hakaret ettiği için gözaltına alındı ve nezarethaneye kondu" açıklamasını yaptı.