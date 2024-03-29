Kadir İnanır'ın doktoru son durumunu anlattı

29 Mart 2024 12:35 - Güncelleme : 29 Mart 2024 12:38

Usta oyuncu Kadir İnanır Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

İnanır'ın Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMA

Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, sanatçının durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, ünlü oyuncunun bugün daha iyi olduğunu ve bilinci açık, anlaşılabilir şekilde konuşmaya başladığını aktardı.

Sağlam, İnanır'ın diğer rahatsızlıklarının da kontrol altında olduğunu belirterek, "Uygulanan tıbbi tedavilere olumlu yanıt alınıyor. Oturabiliyor, fizik tedavi süreci devam ediyor. Yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Ancak yakın zamanda yoğun bakımdan çıkarmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

JÜLİDE KURAL'DAN KADİR İNANIR AÇIKLAMASI

Öte yandan asılsız haberlere itibar edilmemesini rica eden Jülide Kural, sosyal medya hesabından Kadir İnanır'ın sağlığının iyiye gittiğini belirterek, "Bugün üç kez yoğun bakıma yaptığım ziyaretlerde Kadir İnanır artık bir an önce eve gitmek istediğini bana ifade etmiş, doktorlarına o güzel gülüşünü göstermiş ve büyük bir hızla iyileşme yoluna girdiğini kanıtlamıştır. Bir tekrar bilgi olduğu için bunları bugün tekrar paylaşmayı düşünmüyordum ancak o kadar çok yalan yanlış bilgi ortada dolaşmaktadır ki...

Bu açıklamayı yapmaya kendimi zorunlu hissetme nedenim de hepimizin Kadir İnanır'a duyduğu sevgi ve saygının büyüklüğüdür. Elbette sabırlı olmalıyız, emek vermeliyiz ve mutlaka özenli davranmalıyız. Sevginizin gücüne olan inancımla..." ifadelerini kullandı.