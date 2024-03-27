27 Mart 2024 21:48 - Güncelleme : 27 Mart 2024 21:48
Kate Middleton'a Kraliçe Camilla aracılığıyla sevgi seli
Kanser olduğunu yayınladığı video ile duyuran Galler Prensesi Kate Middleton, 17 Nisan'a kadar resmi görevlerine dönmeyeceği açıkladı. Kate'in tedavi süreci devam ederken, resmi görevlere ise Kraliçe Camilla katıldı. İngiliz halkı Camilla aracılığıyla Kate'e mesaj yolladı.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Karın bölgesinden geçirdiği ameliyatın ardından ortalıkta görünmeyen Kate Middleton yayınladığı video ile “Ameliyat sonrası yapılan testlerde kanser tespit edildi. Bu nedenle sağlık ekibim bana önleyici kemoterapi almamı önerdi ve şu anda bu tedavinin erken aşamalarındayım." diyerek sağlık durumundan bahsetti.
KATE'E CAMILLA YOLUYLA MESAJ
Kate'in yayınlanan videosu birçok destek mesajı yağdı. Kral Charles ve Kate, sağlık sorunları nedeniyle görevlere katılamayınca iş Kraliçe Camilla'ya kaldı. Bir etkinlikte görüntülenen Camilla'nın eline "Kate'e sevgilerimizi ilet" pankartı verdiler. Bir an şaşıran Camilla, gülümsemekle yetindi.
Kaynak: TGRT Haber.com