Kate Middleton'a Kraliçe Camilla aracılığıyla sevgi seli

27 Mart 2024 21:48 - Güncelleme : 27 Mart 2024 21:48

Karın bölgesinden geçirdiği ameliyatın ardından ortalıkta görünmeyen Kate Middleton yayınladığı video ile “Ameliyat sonrası yapılan testlerde kanser tespit edildi. Bu nedenle sağlık ekibim bana önleyici kemoterapi almamı önerdi ve şu anda bu tedavinin erken aşamalarındayım." diyerek sağlık durumundan bahsetti.

KATE'E CAMILLA YOLUYLA MESAJ

Kate'in yayınlanan videosu birçok destek mesajı yağdı. Kral Charles ve Kate, sağlık sorunları nedeniyle görevlere katılamayınca iş Kraliçe Camilla'ya kaldı. Bir etkinlikte görüntülenen Camilla'nın eline "Kate'e sevgilerimizi ilet" pankartı verdiler. Bir an şaşıran Camilla, gülümsemekle yetindi.