Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara bu kez Paris Hilton'a sataştı

28 Mart 2024 21:24 - Güncelleme : 28 Mart 2024 21:25

Her yaptığı olay olan Wanda Nara, son olarak geçtiğimiz günlerde çıkardığı “Money” isimli şarkıyla dikkat çekmeyi başarmıştı. Çektiği klip günlerce konuşulan ünlü isim bu sefer ise Paris Hilton'a sataştı.

WANDA NARA PARIS HILTON'A SATAŞTI

Eşi Mauro Icardi'den övgüyle bahseden Wanda Nara, "Umarım çocuklarım da Mauro Icardi gibi bir hayat arkadaşı bulurlar, özellikle de kızlarım." diyerek eşine olan sevgisini dile getirmişti. Nara, bir dönem adı eşiyle birlikte anılan Paris Hilton'a sataştı. ABD'li ünlü isim Paris Hilton, sosyal medya hesabından kendi albümünü tanıttı. Albümünün ismi Wanda Nara'nın daha önce çıkardığı albümle aynı ismi olmasının üzerine Nara'dan yorum gecikmedi. Wanda Nara, bunun üzerine Paris Hilton'un paylaşımının altına, "Beni taklit etmeyi seviyorsun aşkım" şeklinde yorum yaptı.