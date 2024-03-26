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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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26 Mart 2024 22:14 - Güncelleme : 26 Mart 2024 22:14

Sinem Kobal ve kızı Lalin'den Ömer setine sürpriz ziyaret

Kenan İmirzalıoğlu ile evlendikten sonra peş peşe iki çocuğunu dünyaya getiren Sinem Kobal setlere geri dönüyor. Ünlü oyuncu bugün başrolünde Selahattşn Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın yer aldığı Ömer dizisinin setini ziyaret etti.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Sinem Kobal ve kızı Lalin&#039;den Ömer setine sürpriz ziyaret

Uzun bir aranın ardından geçtiğimiz gün okuma provasına katılan Sinem Kobal, dijital platformda yayınlanacak yeni dizisiyle oyunculuğa geri döndü. Kobal bugün sosyal medya hesabında Ömer dizisinin setinden karesini paylaştı. 

SİNEM KOBAL'DAN KIZIYLA BERABER SÜRPRİZ ZİYARET 

Başrolünde Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın yer aldığı Ömer dizisinin setini kızıyla birlikte ziyaret eden Sinem Kobal, paylaşımının altına yakın arkadaşı olduğu bilinen Cem Karaca'yı etiketleyerek, "Dayıyı ziyaret notu düştü. Oyuncunun karesinde Gökçe Bahadır da yer aldı. 

Sinem Kobal ve kızı Lalin'den Ömer setine sürpriz ziyaret - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber.com
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