Sinem Kobal ve kızı Lalin'den Ömer setine sürpriz ziyaret

26 Mart 2024 22:14 - Güncelleme : 26 Mart 2024 22:14

Uzun bir aranın ardından geçtiğimiz gün okuma provasına katılan Sinem Kobal, dijital platformda yayınlanacak yeni dizisiyle oyunculuğa geri döndü. Kobal bugün sosyal medya hesabında Ömer dizisinin setinden karesini paylaştı.

SİNEM KOBAL'DAN KIZIYLA BERABER SÜRPRİZ ZİYARET

Başrolünde Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın yer aldığı Ömer dizisinin setini kızıyla birlikte ziyaret eden Sinem Kobal, paylaşımının altına yakın arkadaşı olduğu bilinen Cem Karaca'yı etiketleyerek, "Dayıyı ziyaret notu düştü. Oyuncunun karesinde Gökçe Bahadır da yer aldı.