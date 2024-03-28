Talu çiftinden yeni bir skandal! Kuaförlerini bile dolandırmışlar

28 Mart 2024 18:47 - Güncelleme : 28 Mart 2024 18:48

Yakın çevresini 150 milyon lira dolandırdıktan sonra 5 Ocak 2024 tarihinde tutuklanan Kıvanç ve Beril Talu çifti hakkında yeni bir şikayet ortaya çıktı. Çiftin kuaförü Ali K. da çift hakkında şikayette bulundu.

TALU ÇİFTİ KUAFÖRÜNÜ DE DOLANDIRMIŞ

Nişantaşı'nda iş yeri bulunan Ali K., Talu çiftiyle iş yerinde tanıştığını ifade ederek sosyal medya platformundan Kıvanç Talu'nun kendisine mesaj attığını, kendisine 'Bir proje var' diyerek teklifte bulunduğunu söyledi. Kıvanç Talu'nun kendisine birlikte çalışmak için teklif bulunduğunu iddia eden kuaför Ali K. kuaför dükkanı bahanesiyle kandırıldığını söyleyerek Talu çiftine 31 Ekim 2023 günü elden 7 bin dolar (224 bin Türk lirası) verdiğini öne sürdü.

Müşteki Ali K.'nın Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu hakkındaki şikayetçi olurken, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayetin yapıldığı yer itibariyle dosyayı yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.