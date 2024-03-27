Youtuber Merve Veziroğlu’nu bıçaklayan eş için istenen ceza belli oldu

27 Mart 2024 19:03 - Güncelleme : 27 Mart 2024 19:20

Youtube platformunda makyaj videoları paylaşan Merve Veziroğlu eşi tarafından 58 yerinden bıçaklanmıştı. İlk kez hakim karşısına çıkan eş Yunus Yıldırım hakkında mütalaasını açıklayan savcı, sanığın 30 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada savunma yapan sanık Yıldırım, 'Takipçi kazanmak için medyaya çıkıyor' diyerek, "Sabah eşimle beraber kalktık. Kahvaltı hazırladık. Aramızda tartışma başladı. 'Senden çocuk yapmak istemiyorum' dedi. Daha önce de kürtaj olmuştu. Bu durumu hazmedemedim. 'Aldırdığın çocuk benden değil miydi' dedim. 'Hayır değildi' dedi. Kahvaltıyı hazırladığımız bıçağı aldım. Bıçağı elimden almaya çalışırken parmaklarım kesildi. Şimdi takipçi kazanmak için medyaya çıkıyor. Ben isteyerek yapsam 112’yi aramam" ifadelerini kullandı.

"SENİ BURADA ÖLDÜRÜSEM BİLE 5-6 AY YATAR ÇIKARIM"

Eşinin iddiaları üzerine söz isteyen Merve Veziroğlu, "Söylenen şeylerin hepsi yalan. Çok sinirli, öfkeli bir insan. Sürekli psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldım. Uzun süre tehdit etti. Bir gün önce işten ayrılmıştı. O gün çok sinirli geldi. Ertesi gün kalktık hâlâ çok sinirliydi. bana 'Yüklü miktarda para verebilir misin' dedi. Ben hiçbir şekilde eşimi aldatmadım. fiziksel olarak onunla mücadele edebilecek bir insan değilim. Kahvaltıyı hazırladım. Bıçağı mutfağa bıraktım. Beni içeri çağırdı. Kapıları kapattı. Perdeleri kapattı. İlk olarak beni fiziksel olarak hırpaladı. 'Ben seni burada öldürsem bile 5-6 ay yatar çıkarım' dedi. Kedileri içerideki odaya kapattı. Mutfağa gidip bıçakla geldi. Korkuyla yorganı etrafıma sardım. Kurtulmaya çalışırken kafama darbe aldım. Sonra bıçakladı beni. Her yerimi kesti. Ben çocuğu aldırtmamak için çok mücadele verdim." dedi.

30 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, kullanılan aletin niteliği itibariyle öldürmeye elverişli olması, darbe sayısı, darbe yerleri, meydana gelen yaralanmanın niteliğini de göz önüne alarak, sanığın öldürme kastıyla hareket ederek yatak odasına kilitledikten sonra eylemini gerçekleştirdiği, her ne kadar sanık haksız tahrik ve meşru savunma hükümlerinden faydalanmak üzere savunmalarda bulunmuş ise de, beyan ve dosya kapsamından bunların uygulanma koşullarının bulunmadığı anlaşıldığını belirtti. Sanık Yunus Yıldırım’ın "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar, "Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın savunma yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.