Survivor All Star'da bu hafta elenen isim Bozok oldu

22 Mart 2024 00:21 - Güncelleme : 22 Mart 2024 00:26

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor All Star'da heyecan dolu bir eleme yaşandı. Peki bu hafta Survivor All Star 2024'e kim veda etti, neler oldu? İşte bu hafta elenen yarışmacı ve detaylar...

SURVIVOR ALL STAR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor All Star'da haftanın en kritik anları yaşandı. Eleme potasında yer alan isimler arasında gerilim doruktaydı. Ancak, kimin eleneceği merak konusuydu. 4 eleme adayının belirlenmesinin ardından bu akşam eleme gecesi gerçekleştirildi ve adaya veda eden isim belli oldu.

HAKAN MI, BOZOK MU?

Survivor All Star'da eleme potasındaki mücadele sürerken, Hakan ve Bozok arasındaki düello büyük bir heyecana sahne oldu. Bu kritik müsabakada galip gelen Hakan, elenmekten kurtuldu.

BATUHAN VE BOZOK SON ELEMEYE KALDI!

Survivor All Star'da son elemeye kalan isimler Batuhan ve Bozok oldu. İkili arasındaki mücadele nefesleri kesti. Ancak, sonucun ardından Bozok yarışmaya ve adaya veda etmek zorunda kaldı.