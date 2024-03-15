Survivor'da bu hafta elenen isim Pınar oldu | 14 Mart Survivor All Star 2024

15 Mart 2024 00:30 - Güncelleme : 15 Mart 2024 00:35

Survivor'da kim elendi? Bugün eleme heyecanının yaşandığı14 Mart 2024 Perşembe gününde ödül oyunu oynanırken, aynı zamanda eleme de gerçekleşti. Bu hafta adaya veda edecek olan yarışmacı kadınlardan seçildi. Pınar, Gizem, Aysu ve Berna'nın eleme potasında olduğu yarışmada tansiyon yükseldi. Peki, Survivor'da kim elendi? 14 Mart 2024'te düelloyu kaybeden yarışmacı kim oldu, Survivor'da kim gitti? İşte ayrıntılar...

SURVIVOR BU HAFTA DÜELLODA NELER OLDU?

Survivor'da elenen isim, bu akşam oynanacak olan düello oyunu ile belli olacak. Düellodan önce ödül oyunu gerçekleştirildi. Eleme gecesi ise Aysu ve Pınar karşı karşıya geldi ve rekabet ettiler. Oyun sonucunda 6-4'lük bir skor ortaya çıktı.

SURVIVOR'DA BU HAFTA ELENEN İSİM PINAR OLDU

Aysu ve Pınar arasındaki mücadele 6-4 sonuçlandı ve Pınar adaya veda etti.

SURVIVOR PİNAR KİMDİR?

İstanbul'da 1985 yılında doğan Pınar Saka, Nebraska Üniversitesi Uluslararası İşletme ve Pazarlama Bölümü'nde üniversite eğitimini tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisansını yapan Pınar Saka, Amerika'da 2009 yılında NCAA tarafından yılın atleti seçildi ve kısa mesafe koşucusu olarak tanınıyor. Survivor 2017'de yer alan Pınar Saka, 100m, 200m ve 400m kategorilerinde yarıştı ve 2005 Akdeniz Oyunları'nda 400m ve 4x400m bayrak kategorisinde bronz madalya kazandı.