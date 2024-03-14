Elektrikli Peugeot 208 Türkiye'de satışta! İşte otomobil pazarındaki fiyatı

14 Mart 2024 12:17 - Güncelleme : 14 Mart 2024 12:18

Otomobil devleri son model hibrit ve elektrikli versiyonlarını tanıtarak birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de yatırımlarını sürdürüyor. Fransız otomobil şirketi Peugeot da Türkiye pazarında yep yeni özellikli otomobillerini görücüye çıkardı. Peugeot 208, yenilenmesinin ardından mart ayı itibarıyla Türkiye'de satışa çıktı.

TAMAMEN ELEKTRİKLİ VERSİYON

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ikisi benzinli ve biri elektrikli olmak üzere üç farklı motor seçeneği ile Türkiye pazarına giriş yapan Peugeot'nun şehir otomobillerindeki dokuzuncu jenerasyon temsilcisi yeni 208, 498 km şehir içi menzile sahip tamamen elektrikli versiyonu, yeni tasarımı, ileri teknolojileri ve üstün sürüş keyfi sağlayan güç-aktarma sistemiyle yenilendi.

EAT8 otomatik şanzımanlı ve benzinli motora sahip yeni 208; Active Prime, Allure ve GT donanımlarıyla Türkiye'ye giriş yaparken, elektrikli motora sahip yeni E-208 ise sadece GT donanımında satın alınabiliyor.

208 Active Prime 1.2 PureTech 100 HP EAT8, 1 milyon 210 bin 500 TL'den, 208 Allure 1.2 PureTech 130 HP EAT8, 1 milyon 296 bin 500 TL'den; GT 1.2 PureTech 130 HP EAT8, 1 milyon 396 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye'de satışa sunuldu. 100 kW'lik elektrikli motoru, yüksek performans ve üstün menzil özellikleri ile öne çıkan E-208 GT'nin başlangıç fiyatı ise 1 milyon 361 bin 500 TL olarak belirlendi.

PEUGEOT İ-COCKPİT İLE İÇ MEKANINDA DA ÇOK SAYIDA YENİLİK

Boyutları aynı kalan Peugeot 208, yenilenen ön ızgara tasarımı, Peugeot logosu, 3 pençe ışık imzası, jant tasarımları ve Peugeot marka kimliğine ek olarak, Peugeot i-Cockpit ile iç mekanında da çok sayıda yenilik barındırıyor.

İlk olarak 9X8 Hypercar'da tanıtılan, ardından 508 ve 508 SW'de ve son olarak 2008'de kullanılan yeni Peugeot ışık imzası, artık yeni 208'e de göz alıcı bir görünüm sağlıyor. Üç uzun dikey ışık pençesi, bu imzanın ayırt edici bir unsuru ve tampondaki parlak siyah eklere entegre edildi. Otomobilin yanlarına doğru uzanan üç pençe ışık imzası, 208'e daha güçlü, görsel olarak daha geniş bir duruş kazandırmaya yardımcı oluyor.

TASARIM

Tüm yeni 208 versiyonlarının merkezindeki markanın yeni logosu, Peugeot'nun yeni dönemine yön veren ön ızgarada sunuluyor. Izgara, tamponla uyumlu gövde renginde bir desene sahip. Bu tasarım, ürün gamının elektrikliye geçiş hamlesini yansıtıyor ve yeni E-208'e daha fazla denge katıyor. Izgara ve gövde, bir bütün oluşturarak görsel sağlamlığı, verimliliği ve modernliği simgeliyor.

Yeni jantlar, Peugeot'nun yeni tasarımının ana unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. 408'de sunulan çarpıcı jant tasarımlarıyla başlayan yaklaşım, markanın yeni modellerine de yayılıyor.

Yeni 208'deki ön, yan ve arka isim logoları, yeni yazı karakterine ve yeni "Bazalt Gri" rengine sahip. Arkada, Peugeot logosu, bagaj kapağının tüm genişliği boyunca tek başına duruyor. E-208 ise mavi ve beyaz olmak üzere iki tonlu bir "E" logosu barındırıyor.

Modelin GT versiyonunda "Adamite Yeşil" dikişli "Belomka" yarı deri kumaş döşeme sunuyor. Versiyonda, aynı renk dikişlere sahip ön konsol kaplaması ve kol dayama alanı, detaya gösterilen özeni yansıtıyor.