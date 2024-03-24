Elon Musk'ın Tesla'sına dev rakip! Model 2'ye, en ucuz elektrikli otomobille cevap verecek

24 Mart 2024 12:51 - Güncelleme : 24 Mart 2024 12:52

Dünya genelinde çevre dostu olarak bilinen elektrikli otomobillerin daha uygun fiyatlı ve küçük olması için çalışmalar sürüyor. Elon Musk’ın Tesla’sı yeni modelini görücüye çıkarmaya hazırlanırken yine ABD’li dev şirket Ford yeni projesiyle harekete geçti.

ELON MUSK'A RAKİP

Bloomberg’in kısa bir süre önce yayınladığı habere göre Ford’un “skunkworks” elektrikli araç mühendisliği ekibi, Elon Musk’ın bugüne kadarki en uygun fiyatlı seri üretim EV’si olacağı tahmin edilen, uzun süredir beklenen Tesla Model 2’ye doğrudan rakip olacak bir elektrikli otomobil üzerinde çalışıyor.

Reuters tarafından elde edilen bilgilere göre 25.000 Euro'nun altında bir fiyata sahip olacak Tesla’nın şimdiye kadarki en ucuz EV’sinin, şirketin Berlin’deki Gigafactory’sinde üretileceği söyleniyordu.

TESLA'NIN ESKİ ÇALIŞANI PROJEDE

Ford’un Model 2 ile doğrudan rekabet edebilecek küçük ve uygun fiyatlı bir modeli hızlandırmak için en en iyi mühendislerini bir araya getirdi. Bu isimlerin arasında, daha önce Model Y’nin gelişimini denetlemekten sorumlu olan eski Tesla çalışanı Alan Clarke da bulunuyor.

100’den az çalışandan oluşan küçük bir ekip, geleneksel lityum iyon pillerden yaklaşık yüzde 30 daha ucuz olduğu iddia edilen lityum demir fosfat pillerin kullanımını içerdiği söylenen daha uygun fiyatlı bir EV platformu üzerinde çalışıyor.

UYGUN FİYATLI OTOMOBİL

Ford CEO’su Jim Farley, müşterilerin daha büyük, daha pahalı elektrikli araçlar için ödeme yapmak istemediğini belirterek odağı “daha küçük EV ürünlerine” çevirmek için “skunkworks” ekibini kurdu. Bu skunkworks ekibinin üzerinde çalıştığı platform, yaklaşan Tesla'ya rakip olacak şekilde fiyatlandırılacak kompakt bir SUV’un yanı sıra bir kamyonet ve potansiyel olarak araç çağırma amaçlı geliştirilecek bir araç sunabilir.

Avrupalı büyük otomobil üreticilerinin çoğu, gelecek yıllardaki karlarını sağlama almak için küçük, uygun fiyatlı EV’lerin çok önemli olduğunu fark etmiş durumda. Volkswagen, Citroen ve Fiat gibi şirketlerin tamamı, 25.000 Euro eşiğinin altında fiyatlandırılan bir dizi araç piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Hatta Renault CEO’su Luca de Meo, kısa bir süre önce Avrupalı politikacılara ve diğer otomobil üreticilerine, hükümet girişimleriyle elektrikli araçların benimsenmesini ve müşteriler için daha küçük ve uygun fiyatlı elektrikli araçların geliştirilmesini hızlandırma çağrısında bulunmuştu.