İflas riski yaşayan dev otomobil şirketi Fisker indirime gidiyor

29 Mart 2024 17:05 - Güncelleme : 29 Mart 2024 17:06

Dünyanın en çok tercih edilen elektrikli otomobili rekor kırdı

Dünyanın en çok tercih edilen elektrikli otomobili rekor kırdı

Kötü gidişatını sürdüren ABD'li otomobil şirketi Fisker, ABD basınına göre iflas riskiyle karşı karşıya. İflas ihtimalinden kurtulmak isteyen Fisker, önemli bir indirim kararını duyurdu.

OCEAN SUV İÇİN İNDİRİM KARARI

Bloomberg'in haberine göre Fisker Inc., varolma mücadelesi verirken, tek modeli olan Ocean spor SUV'un fiyatını düşürdü.

OCEAN EXTREME İÇİN YÜZDE 40 İNDİRİM

En büyük indirim, Ocean'ın Extreme isimli en üst düzey versiyon için geliyor. Açıklamaya göre Fisker fiyatı %39'luk bir indirimle 24,000 dolar düşürerek 37,499 dolara çekecek.

Fisker'in Ocean'ı "daha uygun fiyatlı ve cazip bir elektrikli araç seçeneği" olarak konumlandırmak için attığı bu adımla aracın diğer versiyonları da çok daha ucuz olacak.

EN DÜŞÜK FİYAT: 24.999 DOLAR

Fisker açıklamasında en uygun fiyatlı Ocean'ın artık 24.999 dolara satıldığını söyledi.

HİSSELER ÇAKILDI

The Verge, hisse fiyatını 1 doların üzerinde tutamayan şirket için New York Borsası'ndan çıkarılma riski bulunduğunu söylüyor. Fisker, kaynak oluşturmaya odaklanmak için Ocean'ın üretimini durdurdu. Fisker'in hisseleri 2024'ün başından bu yana yüzde 80'den fazla bir düştü.

ARAÇ SAHİPLERİ, BİR GECEDE ZARARA GİRDİ

Insider'a göre ise bu büyüklükteki indirim daha önce Fisker araçlarına büyük paralar harcayan sahiplerine zarar verecek. Çünkü ellerindeki araçlar bir gecede değerinin yarısını kaybedebilir.