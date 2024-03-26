AK Parti'ye geçen Suat Pamukçu'dan çarpıcı sözler: Yeniden Refah yoldan saptı

26 Mart 2024 11:24 - Güncelleme : 26 Mart 2024 11:38

İYİ Partili isimden Özgür Özel'e çok sert sözler: Bu bir siyasi kalpazanlıktır

İYİ Partili isimden Özgür Özel'e çok sert sözler: Bu bir siyasi kalpazanlıktır

Yeniden Refah Partisi, İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu partisinin kuruluş çizgisinden uzaklaştığını belirterek partisinden istifa etmişti. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlenen Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye geçen Pamukçu'nun rozetini takmıştı...

"YRP YOLDAN SAPTI"

AK Parti'ye geçen Pamukçu, A Haber'e çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. YRP'nin Milli Görüş çizgisinden uzaklaştığının altını çizen Pamukçu, "Yeniden Refah Saadet Parti görevi yapamadığı için kuruldu ancak ne yazık ki son zamanlarda gördüğümüz şey yoldan sapıldığı. Vatandaşımız oy verirken bir kez daha düşünsünler. 31 Mart'ta verilecek oy 2028'teki zulmün kapısını aralarsa bunun vebalini kimse taşıyamaz" dedi.

Bu seçimin beka meselesi saymayan bir grubun olduğunu söyleyen Pamukçu, "2028'in provası olacak bunu gördüğüm için katkım olur düşüncesiyle AK Parti'ye geldim" ifadelerini kullandı.

"YRP, NECMETTİN ERBAKAN SİYASETİNE TERS GİDİYOR"

Yeniden Refah Partisi'nin Necmettin Erbakan siyasetine ters olduğunu da vurgulayan Pamukçu, "Erbakan hocanın siyasetinin temeli CHP'nin bir daha bu ülkede tek başına iktidar olmamasına dayanır. Yaşadığı o dönemin zulmünden aldığı dersle hep bu hedefi gözetmiştir. Erbakan hocamız, her yıl 29 Mayıs'ta yapılan fetih mitingleri yapardı. Her mitingde ne zaman Ayasofya, cami olarak açılırsa bilin ki hak iktidardadır demiştir. Buna milletimiz karar verecek" diye konuştu.