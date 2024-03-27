Bakan Fidan'dan PKK'nın Avrupa'daki eylemlerine tepki: Biz vurdukça köşeye sıkışıyor

27 Mart 2024 19:53 - Güncelleme : 27 Mart 2024 21:06

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölücü terör örgütü PKK'nın son günlerde Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde Türkleri hedef alan saldırılarına tepki gösterdi.

PKK'nın TSK ve MİT operasyonlarıyla köşeye sıkıştığını belirten Bakan Fidan, terörün karanlık yüzünü gören Batı'ya da göndermede bulundu. Bakan Fidan, "Biz vurdukça PKK köşeye sıkışıyor. Köşeye sıkıştıkça, bu defa yıllardır onlara müsamaha gösteren ülkelerde terör estiriyor" ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ'NDEN PROVOKASYONLARA TEPKİ

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, Belçika'da PKK yandaşlarının Türk vatandaşlarına saldırısı sonucu yaşanan hadiselerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında, "Yaşanan hadiseler, PKK terör örgütünün Batı Avrupa'da toplumsal barışı ve kamu düzenini tehdit ettiğini bir kez daha göstermiştir. Gelişmeler her düzeyde takip edilmekte ve gerekli girişimlerimiz sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık ayrıca, terör örgütü PKK yandaşlarının Almanya'da Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu binasına saldırı düzenlemesine ilişkin de "İlgili ülkelerden beklentimiz, terör örgütü destekçilerinin eylemlerine izin verilmemesi ve saldırganların bir an önce adalet önüne getirilmesidir" açıklamasını yaptı.