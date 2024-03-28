28 Mart 2024 18:11 - Güncelleme : 28 Mart 2024 18:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan görünce hayretini gizleyemedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim çalışmaları için bulunduğu Kocaeli'de belediye başkanını sahneye davet ettiğinde şaşkına döndü.
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'de yaptığı son mitinğinde Kartepe Belediye Başkanı ve adayı Mustafa Kocaman'ı yanında görünce şaşkınlığa uğradı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri öncesi düzenlediği mitinglerin finalini Kocaeli'de yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında önemli mesajlar verdi. Konuşmasının sonunda ise Erdoğan, ilçe adaylarını tek tek sahneye çağırdı. İki metrelik boyu ile Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ı yanında gören Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Boya bak boya, Cumhurbaşkanı'ndan daha uzun" diyerek başkan Kocaman'a takıldı.
O anlar alanda bulunanları gülümsetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı