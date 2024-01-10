DEM Parti'den CHP'ye iadeiziyaret: Yerel seçimde ittifakı görüşecekler

10 Ocak 2024 09:08 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 09:47

Yerel seçimler öncesi İYİ Parti'den beklediği desteği bulamayan Cumhuriyet Halk Partisi, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere son seçimlerde kazandığı şehirleri kaybetmemek için temaslarını sürdürüyor. Yeni ittifak arayışlarına giren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, göreve geldikten kısa süre sonra DEM Parti'yi ziyaret etmişti.

13 Aralık'ta Özgür Özel'le yapılan görüşmenin ardından DEM Parti CHP'ye iadeiziyarette bulunacak. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan 11 Ocak Perşembe günü CHP’ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

YEREL SEÇİMLERDE İŞ BİRLİĞİ MASADA

Özel ve DEM Partililer arasında CHP Genel Merkezi'de gerçekleştirilecek görüşmede yerel seçimler masada olacak. İki parti yetkilileri de iş birliği olasılığının güçlenmesi halinde görüşmelerin hem yerel düzeyde hem de görevli komisyonlar aracılığıyla yürütüleceğini belirtiyor.

DEM'DEN ÜSTÜ KAPALI İTTİFAK MESAJI

Öte yandan DEM Parti'den CHP'ye üstü kapalı ittifak sinyali geldi. Grup Başkanvekili Sezai Temelli, yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara gibi kentlerde aday çıkarıp çıkarmayacakları sorusuna, "Aslında açıkladık. Batıda aday çıkaracağız. Ama bir kentte başka bir aday üzerinde kent uzlaşısı sağlanmışsa orada aday çıkarmayacağız. Çıkardıysak geri çekeceğiz. Bu kadar net" şeklinde cevap verdi.

İLK ZİYARET ÖZEL'DEN

13 Aralık 2023'te, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlerdeki olası iş birliği konusunu görüşmek üzere DEM Parti'ye ziyaret düzenlemişti. 1,5 saat süren görüşmenin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanlarıyla kameralar karşısına geçen Özel, görüşmeyi verimli ve yapıcı olarak nitelemiş, ‘diyaloğa devam’ mesajı vermişti.