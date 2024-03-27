'Hedef 1 milyon' demişti! Erbakan YRP'nin üye sayısını açıkladı

27 Mart 2024 19:46 - Güncelleme : 27 Mart 2024 19:47

31 Mart yerel seçimlerine kendi adaylarıyla girme kararı aldıktan sonra AK Parti cephesinin eleştirilerine maruz kalan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"31 MART'TA ŞAHLANACAĞIZ"

Seçim çalışmalarına Adana'da devam eden Fatih Erbakan, Pozantı ve Yüreğir ilçelerinde temaslarda bulundu. Burada iftar programına katılan Erbakan, "31 Mart seçimlerinde inşallah şahlanış gerçekleştireceğiz. Cenabı Allah bize bunu nasip etsin. Allah, hem Yüreğir'de hem Adana'mızın diğer ilçelerinde milli görüşün zaferini ve ahlaklı belediyecilik deneyimini bizlere nasip eylesin inşallah" diye konuştu.

"SEÇİMDEN SONRA 1 MİLYON ÜYEYE ULAŞACAĞIZ"

Türkiye'nin en büyük ikinci partisi olma yolunda ilerlediklerini kaydeden Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin üye sayısının 516 bin 800'e ulaştığını söyledi. Önce 486 bin üyesi olan Milliyetçi Hareket Partisi’ni, daha sonra ise 508 bin üyesi olan İYİ Parti’yi geride bıraktıklarına dikkat çeken Erbakan şu ifadeleri kullandı:

"Muazzam bir bereket ve ivme aldık. Günde 5 bine yakın üye artışı yaptık. Şu son birkaç günde öyle bir bereket var ki 5 bin üye artışı oldu. Seçimlere inşallah 550 bin üye ile gireceğiz ve seçimden sonra da 1 milyon üye hedefine ulaşacağız. Önce 31 Mart’ı atlatacağız ardından da 2028’de iktidar olacağız inşallah."