Para sayma soruşturmasıyla ilgili CHP'li belediye başkanı ifade verdi

27 Mart 2024 11:05 - Güncelleme : 27 Mart 2024 11:36

Hasan Şenyurt’tan CHP’deki para sayma krizi ile ilgili çarpıcı iddialar!

Hasan Şenyurt’tan CHP’deki para sayma krizi ile ilgili çarpıcı iddialar!

Para sayma soruşturmasıyla ilgili iki CHP’li belediye başkanı ifadeye çağrıldı

Para sayma soruşturmasıyla ilgili iki CHP’li belediye başkanı ifadeye çağrıldı

CHP'de para sayma görüntülerine yönelik başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, görüntülerin gerçekliği ve olayın detayları araştırılıyor.

İFADESİNİ VERDİ

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade verdi.

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz'ın şüpheli olarak savcılıkça ifadesi alınmıştı.

Keleş'in, "Parayı avukatlık ofisinde CHP İstanbul İl Binası'nı satan Ali Rıza Braka teslim aldı." şeklinde beyanı üzerine Braka ve İmamoğlu İnşaat Şirketinin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da şüpheli olarak ifadesine başvurulmuştu.

Braka'nın savcılıkta "CHP adına süreci o tarihte İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu yürütüyordu. Kendisiyle 6 Kasım 2019'da Beyoğlu 3. Noterliğinde satış sözleşmesi imzaladık." şeklindeki ifadesiyle isminden söz ettiği eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da şüpheli olarak ifade vermişti.