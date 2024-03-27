'Seçim günü neredeydin?' diyen Özel'e İnce'den cevap: DEM'leneceğin belliydi Özgür 

27 Mart 2024 20:40 - Güncelleme : 27 Mart 2024 20:41

Yerel seçimlere 4 gün kala muhalefette atışmalar yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 2018 yılı cumhurbaşkanlığı seçimleri gecesi nerede olduğu sorusu yönlendirilen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, DEM Partisi üzerinden cevap verdi.

Sorunun artık eskidiğini söyleyen İnce, "Özgür Özel o zamanlar çıraktı. Bu bana ait bir söz değil. Engin Altay’a ait bir söz. Engin Altay grup başkanvekiliydi. Özgür Özel için, ‘Benim çırağımdı’ dedi. O zaman birincisi, ustasına sorsun nerede olduğumu. Ben ustasıyla beraberdim. Swissotel’deydim. CHP’nin Grup Başkanvekili Engin Altay ile birlikteydim. Yanımızda 50 kişi vardı. Çıraklar o günleri hatırlamıyorsa ustasına bunu sorabilir" diye cevap verdi.

"BAK İZMİR'İ KAYDEBERSİN..."

Konuşmasının devamında Özgür Özel'i eleştirmeye devam eden İnce şunları söyledi:

"Ben ona şunu söyleyeyim. O zamanlardan ‘DEM’leneceğin belliydi Özgür Özel. Senin o zaman ben seçimi kaybettiğim, HDP’nin barajı aştığını görünce ayakların tavana vurarak sevinç çığlıkları attığını cümle alem biliyor. Onun için daha fazla konuşmak istemiyorum.

Yani İstanbul Belediyesi’nde DEM Partisi’ne grup kurdurmakla meşgulsünüz. Bak Özgür Özel, bırak o günleri, geçmişi fazla karıştırma, CHP’nin sisteminin çöktüğünü hepimiz biliyoruz. Bana bilgi veremediklerini, sistemle, sonuçlarla ilgili bana bilgi veremedikleri için, ikinci tura kaldık mı, kalamadık mı bilmediğim için ortalığa çıkamadığımı, Sayın Engin Altay ile bunu defalarca konuştuğumuzu, kendisinin de açıklamalarının bulunduğunu biliyorsun. Bak İzmir’i kaybeden CHP Genel Başkanı olursun dikkat et. Ben seni bu kadar uyarayım."