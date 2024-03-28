"Hamza Dağ ile konuşan genç TKP'li değil AK Partili" iddiası çürüdü

28 Mart 2024 14:44 - Güncelleme : 28 Mart 2024 14:49

Hamza Dağ'dan Özgür Özel'e gönderme: Bana olan sevgisi artıyor

Hamza Dağ'dan Özgür Özel'e gönderme: Bana olan sevgisi artıyor

AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ ile Türkiye Komünist Partili (TKP) olduğunu söyleyen bir genç arasındaki diyalog sosyal medyada gündeme oturdu. Cadde üzerinde karşılaştığı genç Hamza Dağ'a, TKP'li olduğunu ama oyunu AKP'ye vereceğini söyledi.

Gencin sözlerine oldukça şaşıran Dağ, "Vay be! TKP'li misin? Bu çok önemli bir şey ya. CHP’li çok duydum, DEM’li duydum, İYİ Parti'den oy vereceğim diyeni duydum ama TKP’li olup oy vereceğim diyeni de ilk defa duyuyorum" şeklinde cevap verdi.

İDDİALARI YALANLADI

Gündem olan videodan sonra sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlar yapan "Etkili Haber" sitesinde "Hamza Dağ'ın 'TKP'liyim ama AK Parti'ye oy vereceğim' diyen gencin AK Parti Gençlik Kolları yöneticisi Mustafa Tuğrul Turgut olduğu iddia edildi." şeklinde bir paylaşım yapıldı.

İddiaların doğru olmadığı ve gencin isminin Emrah olduğu ve diş hekimliği yaptığı ortaya çıktı.

Öte yandan AK Parti Gençlik Kolları yöneticisi Mustafa Tuğrul Turgut da sosyal medya hesabı üzerinden iddiaları yalanladı.

Turgut, "Videodaki kişi olmamı çok isterdiniz dimi? Size bir şey itiraf edeyim. Videodaki kişi ben değilim.

Yalanınıza da ortaya çıkardığımıza göre çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edelim"