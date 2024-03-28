"Hamza Dağ ile konuşan genç TKP'li değil AK Partili" iddiası çürüdü
Cumhur İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın sokakta gördüğü TKP'li genç, ilk defa AK Parti’ye oy vereceğini söylemişti. Etkili Haber ise videoda yer alan gencin TKP'li değil AK Partili olduğunu iddia etti.
AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ ile Türkiye Komünist Partili (TKP) olduğunu söyleyen bir genç arasındaki diyalog sosyal medyada gündeme oturdu. Cadde üzerinde karşılaştığı genç Hamza Dağ'a, TKP'li olduğunu ama oyunu AKP'ye vereceğini söyledi.
Gencin sözlerine oldukça şaşıran Dağ, "Vay be! TKP'li misin? Bu çok önemli bir şey ya. CHP’li çok duydum, DEM’li duydum, İYİ Parti'den oy vereceğim diyeni duydum ama TKP’li olup oy vereceğim diyeni de ilk defa duyuyorum" şeklinde cevap verdi.
İDDİALARI YALANLADI
Gündem olan videodan sonra sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlar yapan "Etkili Haber" sitesinde "Hamza Dağ'ın 'TKP'liyim ama AK Parti'ye oy vereceğim' diyen gencin AK Parti Gençlik Kolları yöneticisi Mustafa Tuğrul Turgut olduğu iddia edildi." şeklinde bir paylaşım yapıldı.
İddiaların doğru olmadığı ve gencin isminin Emrah olduğu ve diş hekimliği yaptığı ortaya çıktı.
Öte yandan AK Parti Gençlik Kolları yöneticisi Mustafa Tuğrul Turgut da sosyal medya hesabı üzerinden iddiaları yalanladı.
Turgut, "Videodaki kişi olmamı çok isterdiniz dimi? Size bir şey itiraf edeyim. Videodaki kişi ben değilim.
Yalanınıza da ortaya çıkardığımıza göre çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edelim"