27 Mart 2024 01:16 - Güncelleme : 27 Mart 2024 01:19
Dünya Kupası elemelerinde Suriye rüzgarı! Tam 7 gol...
Dünya Kupası elemelerinde Suriye, Myanmar'ı 7-0 mağlup ederek gecenin skoruna imza attı.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
Dünya Kupası elemeleri tüm hızıyla devam ediyor... Hector Cuper'in çalıştırdığı Suriye Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde karşılaştığı Myanmar'ı 7-0 mağlup etti.
Ev sahibi ekibin gollerini Ömer Harbin (3), İbrahim Hesar, Ajan (2), Al Dali kaydetti.
Dördüncü grup maçında ikinci galibiyetini elde eden Suriye, 7 puana ulaştı.
ÜRDÜN DE 7 GOL ATTI
Öte yandan Ürdün de rakibi Pakistan'ı 7-0 mağlup etti.
Kaynak: TGRT Haber