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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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27 Mart 2024 01:16 - Güncelleme : 27 Mart 2024 01:19

Dünya Kupası elemelerinde Suriye rüzgarı! Tam 7 gol...

Dünya Kupası elemelerinde Suriye, Myanmar'ı 7-0 mağlup ederek gecenin skoruna imza attı.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
Dünya Kupası elemelerinde Suriye rüzgarı! Tam 7 gol...

Dünya Kupası elemeleri tüm hızıyla devam ediyor... Hector Cuper'in çalıştırdığı Suriye Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde karşılaştığı Myanmar'ı 7-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin gollerini Ömer Harbin (3), İbrahim Hesar, Ajan (2), Al Dali kaydetti.

Dördüncü grup maçında ikinci galibiyetini elde eden Suriye, 7 puana ulaştı.

ÜRDÜN DE 7 GOL ATTI

Öte yandan Ürdün de rakibi Pakistan'ı 7-0 mağlup etti.

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Kaynak: TGRT Haber
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