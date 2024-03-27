Dünya Kupası elemelerinde Suriye rüzgarı! Tam 7 gol...

27 Mart 2024 01:16 - Güncelleme : 27 Mart 2024 01:19

Dünya Kupası elemeleri tüm hızıyla devam ediyor... Hector Cuper'in çalıştırdığı Suriye Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde karşılaştığı Myanmar'ı 7-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin gollerini Ömer Harbin (3), İbrahim Hesar, Ajan (2), Al Dali kaydetti.

Dördüncü grup maçında ikinci galibiyetini elde eden Suriye, 7 puana ulaştı.

ÜRDÜN DE 7 GOL ATTI

Öte yandan Ürdün de rakibi Pakistan'ı 7-0 mağlup etti.