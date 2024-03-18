İsmail Kartal'dan Trabzonspor isyanı: Kadıköy'de sevindiniz, biz yapınca neden olay oldu?

18 Mart 2024 00:30 - Güncelleme : 18 Mart 2024 00:31

Deplasmanda Fenerbahçe Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından tribündeki bazı seyirciler sahaya girdi. Fenerbahçe futbolcusu Bright Osayi-Samuel ve Michy Batshuayi kendisine saldıran taraftarı etkisiz hale getirdi.

Müsabakanın ardından sarı-lacivertli futbolcular, sahanın ortasında toplandı ve galibiyeti kutlamaya başladı. Bu esnada bordo-mavili taraftarlar sahaya indi.

BİR ANDA KAVGA ÇIKTI!

Daha sonra Trabzonsporlu taraftarlarla, Fenerbahçeli futbolcular arasında gerginlik yaşanırken, güvenlik güçleri olayları engellemekte zorlandı. Fenerbahçeli futbolcular Michy Batshuayi, Osayi-Samuel ve Jayden Oosterwolde kendisine saldıran holiganları etkisiz hale getirdi.

İSMAİL KARTAL İSYAN ETTİ

Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sezonun ilk yarısında Trabzonspor taraftarının yaptığı sevince değinerek, Kadıköy'de sevindiniz, biz yapınca neden olay oldu" ifadelerini kullandı.

Kartal, sözlerine şöyle sürdürdü:

Son 3 maçımızı 118 km ve üzeri koşmuşuz. Ülke puanına katkı vermişiz, ülkemizi temsil eden tek Türk takımıyız. İlk yarıda oyunu planladığım gibi santim santim Trabzonspor'u iyi analiz ettik. 2-0 öne geçtik. İkinci yarı başladığında Serdar Aziz'in kasığında sıkıntı vardı Jayden'i oyuna aldık. Daha sonra hiç beklemediğimiz şekilde tribün saldırısına uğradık burada.

"BİZ YERE YATMADIK"

Bu kadar şişenin sahaya atılması bizim oyunumuzu etkiledi. Biz de nasibimizi aldık. Kafama, vücuduma bir şeyler geldi ama biz provoke etmedik, yere yatmadık. Hatta sahaya atılan su şişeleri biz de topladık. Sahanın içinde kaldık. Bu ortamda maç 2-2'ye geldi. Hamlelerimizle maçı 3-2 kazandık.

"BİZ YENİLİNCE ONLARI TEBRİK ETTİK"

Maçtan sonra oyuncularım sevinmeye başladı. Birden bire sahaya giren taraftarlar sonrası saha karıştı. Koridor karıştı. Aynı şeyi biz Kadıköy'de Trabzonspor'a 3-2 mağlup olduk. Maçtan sonra futbolcular kendi oyuncularını havaya atıp seviniyordu. En doğal hakları. Bizim tribünlerimizden tepki almadılar. Rahat rahat stattan ayrıldılar. Neden biz burada galip gelince bunlar burada yaşanıyor. Neden biz bu kadar karşı karşıya geliyoruz bunu da anlamış değilim. Biz yenilince onları tebrik ettik, onlar da aynı şeyleri yaptı ama bunlar yaşanmadı.